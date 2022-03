Jaylen Brown, seul ombre au tableau pour des Celtics en pleine forme

Les Boston Celtics marchent fort depuis plusieurs semaines. La franchise du Massachusetts a décroché la victoire lors de 10 de ses 12 derniers matches. Dont la dernière en date, hier soir, contre les Atlanta Hawks (107-98). Les joueurs d'Ime Udoka sont en pleine forme et ils peuvent encore rêver du podium à l'Est, même s'ils occupent pour l'instant la sixième place de la Conférence. En revanche, ils vont devoir se passer des services de Jaylen Brown. L'arrière All-Star, deuxième meilleur marqueur de l'équipe, s'est blessé après trois minutes de jeu la nuit dernière.

"Il s'est tordu la cheville", annonce Udoka. "Il voulait revenir et continuer à jouer. Mais à ce stade de la saison, il faut être malin. On verra d'ici quelques jours. Il pouvait marcher seul donc ça a l'air d'aller mais on ne sait jamais."