Jaylen Brown lance sa marque 741 Performance

La free agency sneaker de Jaylen Brown a été un vrai feuilleton, et alors que nous nous attendions à le voir signer un joli petit contrat avec un équipementier majeur, le dernier MVP des finales a préféré jouer la carte de l'indépendance en lançant sa propre marque "741 Performance" . Son tout premier modèle a pas mal fait parler cet été, notamment quand Brown l'a offert à de jeunes fans au Rucker Park, avant de le rendre plus officiel lors d'un media day à Boston.

Avec adidas jusqu'en 2022, Brown avait tenté un petit passage chez Peak, mais sans succès. Depuis, nous l'avons vu alterner entre des Kobe et adidas en prenant soin de toujours couvrir les logos, notamment celui de Nike , ne cachant jamais ses critiques sur le versant éthique de la firme de l'Oregon (suite à la gestion du cas Kyrie Irving), ce qui avait moyennement plu à son patron Phil Knight. Le beef qui a atteint son plus haut point quand Brown a indirectement accusé Nike de l'avoir gardé à l'écart de Team USA pour les JO de Paris.

Suivant les pas de Kobe Bryant qui lui aussi souhaitait tenter une aventure en solo, Jaylen Brown présente 741 comme "le futur de la performance. Avec le meilleur de l'innovation, 741 créé la fusion entre la technologie la plus avancée et le design le plus minimaliste, pour vous permettre de réaliser au mieux votre potentiel. Ces sneakers ont été conçues pour les champions qui recherchent l'excellence à chaque pas."

En tout cas une chose est sure : le design est assez innovant et nous sommes curieux d'en savoir un peu plus sur ce modèle épuré avec son système de laçage caché sous la structure.