Jaylen Brown parle de « New era » à Boston

Les Celtics abordent 2025-26 avec un visage neuf et sans Jayson Tatum, victime d’une rupture du tendon d’Achille au printemps. En plein remaniement de l’effectif, Jaylen Brown parle d’« une nouvelle ère » et assume le leadership.

Jaylen Brown a donné le ton lors d’un live : « C’est une nouvelle ère… la moitié de l’équipe est partie… tout a changé et basculé. » Une sortie qui acte le virage pris par Boston après une intersaison mouvementée et la blessure de Tatum, probablement absent une grande partie de la saison.

Jaylen Brown said it feels like a new era for the Celtics on his stream today: “Half the team is gone. I wish them the best. I appreciate them. They were great teammates… it’s a new era, everything has kind of changed and shifted.” pic.twitter.com/EMF5aawU8o — Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzell) September 20, 2025

Des Celtics rachetés et remodelés

Suite au rachat de la franchise en mars dernier pour une somme record, les champions 2024 ont allégé la masse salariale et tourné une page. Jrue Holiday a été envoyé à Portland, un deal associé à l'arrivée d’Anfernee Simons et de choix de draft. Kristaps Porzingis a, lui, pris la direction d’Atlanta dans un échange à trois équipes dont Boston est ressorti avec Georges Niang. Al Horford est en partance pour une autre franchise, avec des signaux forts l’annonçant vers Golden State.

Touché contre New York en demi-finale de Conférence, Tatum suit une rééducation jugée sérieuse et parfois décrite comme « en avance » par des médias locaux, mais l’hypothèse d’un forfait quasi total demeurait récemment la plus prudente. Dans ce contexte, Jaylen Brown, sacré MVP des Finals en 2024, devient la première option offensive et la figure de proue du projet. « JT a des tresses, je ne sais plus ce qui se passe », a glissé Brown avec humour, signe d’un vestiaire qui se recompose.

Quel cap pour Boston ?

Sans Tatum au moins jusqu’à tard dans la saison et après le départ de cadres, les attentes sont mécaniquement revues à la baisse. Reste une base compétitive autour de Brown et de role players capables d’étirer le jeu (Niang, Simons s’il est conservé), tandis que le staff garde l’espoir d’un retour tardif de Tatum si sa rééducation continue de progresser. Quoi qu’il en soit, la communication de Brown fixe l’objectif : rester dans la course à l’Est et préserver une identité gagnante en attendant des jours meilleurs.

Boston Celtics : un dernier move avant la reprise de la saison ?