Sacré champion NBA avec les Boston Celtics, Jaylen Brown ne figure pas dans le groupe de Team USA pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Même après le forfait de Kawhi Leonard, les décideurs américains ont préféré miser sur Derrick White.

Un choix qui a beaucoup fait parler. Mais comment expliquer une telle décision ? Pour Carmelo Anthony, véritable légende de Team USA, il est impossible de justifier l'absence de Brown sur le plan sportif.

"Je pense qu'il aurait dû avoir sa chance. Peu importe la raison (de son absence, ndlr), ce n'est pas possible. Ce gars s'est démené. Il a travaillé dur et a accepté tout ce que les gens disent de lui. Il n'est pas dans le marketing, n'est pas ceci, n'est pas cela.

Puis il vient de gagner un titre et avec la manière non ? Comment il ne peut pas avoir sa chance avec Team USA ? Vous allez me dire qu'il ne correspond pas au style de l'équipe ? Au moins, il faut le respecter. Si c'est personnel, qu'ils n'aiment pas son attitude ou la façon dont il pense, il faut donc lui expliquer.

J'espère vraiment qu'ils l'ont contacté pour en parler", a ainsi lancé Melo pour le podcast de Paul George.

Par rapport aux réactions de Jaylen Brown sur les réseaux sociaux, on peut penser qu'il n'a reçu aucune explication... Et sur le plan uniquement sportif, son absence reste difficilement explicable.

