Jayson Tatum : « Je sais que je serai MVP des Finales »

Considéré comme le visage des Celtics, Jayson Tatum n’a paradoxalement pas remporté le titre de MVP des Finales lors du sacre de Boston l’année dernière. L’honneur est revenu à Jaylen Brown, avec sept votes contre quatre pour Tatum. Ce n’est pas un problème à ses yeux, d’autant plus qu’il est persuadé qu’il le remportera un jour.

« Ce n’était tout simplement pas mon moment. Je ne suis pas la seule superstar à ne pas avoir remporté le titre de MVP des Finales », a rappelé l’ailier lors d'une interview avec NBA TV. « Stephen Curry a quatre bagues et il n’en a qu’un. Isiah Thomas ne l’a pas gagné à chaque fois, Larry Bird n’a pas été MVP des Finales à chaque fois qu’il a gagné un titre […] J’étais heureux pour Jaylen Brown. »

"It just wasn't my time... Steph Curry got 4 rings & he only has 1. Isiah Thomas, Larry Bird didn't win Finals MVP every time... For me, I was happy for [Jaylen Brown]... I know that I'm gonna win Finals MVP one day"

—Jayson Tatum

