Shaquille O’Neal tacle les Celtics : « Le parcours le plus facile de l’Histoire »

Les Celtics ont remporté cet été leur premier titre NBA depuis 2008. De nombreux observateurs estiment cependant que Jayson Tatum, Jaylen Brown et leurs coéquipiers ont bénéficié du chemin le plus facile possible vers le titre. C’est notamment le cas de Shaquille O’Neal, invité dans le podcast « The OGs » avec Udonis Haslem et Mike Miller.

« Tout le monde sait que Boston a eu le parcours le plus facile de l’Histoire pour décrocher le titre », a lancé le quadruple champion NBA. « Mais pourrez-vous le conserver ? D’accord, vous avez eu un chemin facile, mais maintenant qu’allez-vous faire face aux Sixers de Paul George et Joel Embiid ? Contre Milwaukee ? Contre Orlando ? Miami ? Et ce n’est que l’Est. J’ai hâte de voir. »

Shaquille O’Neal n’est peut-être pas tout à fait impartial sur le sujet. Bien qu’il ait terminé sa carrière par une saison aux Celtics, sa carrière s’est construite dans la rivalité avec Boston. Il a notamment affronté l’équipe à deux reprises en Finales NBA lorsqu’il jouait pour les Lakers aux côtés de Kobe Bryant. Néanmoins, ce passif n’invalide pas son opinion, partagée par d’autres observateurs.

En effet, selon une analyse statistique menée par The Athletic, les Celtics ont bénéficié du parcours le plus facile vers les Finales NBA des 25 dernières années. L’équipe de Joe Mazzulla n’a affronté aucune autre formation du top 3 du classement de la saison régulière, profitant de leur position favorable et des surprises créées par les Pacers dans l’autre partie du tableau. Les Celtics ont aussi tiré avantage de plusieurs blessures, notamment celle de Tyrese Haliburton en finales de Conférence, ainsi que celles de Donovan Mitchell et Jarrett Allen en demi-finales.

La prétendue « facilité » de leur parcours ne devrait pas remettre en cause leur légitimité en tant que champions NBA pour autant. D’abord parce que c’est leur excellente saison régulière qui a largement contribué à cela, leur permettant d’obtenir la première tête de série en playoffs. Ensuite, parce que plusieurs autres équipes ont connu des parcours similaires et ne sont pas critiquées pour cela. Ironiquement, parmi elles figurent les Lakers de Shaquille O’Neal en 2001, qui ont bénéficié de l’un des parcours les plus aisés des 25 dernières années, toujours selon les chiffres de The Athletic.

