La vraie raison pour laquelle les Celtics sont à vendre

Les Boston Celtics ne seront normalement bientôt plus la propriété exclusive de la famille Grousbeck. Malgré le titre - ou grâce au titre - de champion NBA, la franchise du Massachusetts est sur le marché et devrait se vendre pour une somme rondelette dans les prochains mois. Ce que l'on ne savait pas, c'était la vraie raison pour laquelle les propriétaires avaient décidé de lâcher leur jouet historique.

D'après le New York Post, c'est un désaccord important entre Irving Grousbeck, le patriarche, et Wyc, son fils, qui est le motif principal de la mise en vente d'une partie importante du capital. Irving en a assez de payer des sommes colossales pour régler la luury tax (80 millions de dollars) et la masse salariale gigantesques des Celtics (500 millions environ prévus pour la saison 2025-2026), alors que Wyc est tout à fait partant pour aller dans cette direction.

Sauf qu'Irving possède 20% des Celtics en son nom propre, contre 3% pour Wyc. La décision collective a donc été de se ranger du côté du plus âgé, pour un montant qui, une fois réglé, devrait contenter tout le monde, puisque l'on parle d'un montant compris entre 6 et 7 milliards de dollars, avec des rumeurs autour d'un intérêt du multi-milliardaire Jeff Bezos.