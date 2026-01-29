Jayson Tatum s’exprime sur ses chances de jouer cette saison

Depuis le début, il apparaît évident que Jayson Tatum, victime d’une déchirure du tendon d’Achille en mai dernier lors des playoffs, ne reviendra pas à la compétition avant la saison 2026-2027. Mais les nombreuses images du joueur à l’entraînement, sa volonté de rejouer le plus vite possible, les commentaires sur les avancements spectaculaires de sa rééducation, le flou parfois entretenu par les Boston Celtics sur le sujet… tout ça ont donné aux supporters de la franchise l’espoir de le voir retrouver le chemin des parquets dès cette saison.

Encore plus avec les bons résultats de leur équipe, deuxième de la Conférence Est alors tout indiquait que ce serait un exercice de transition. Selon ESPN, l’ailier All-Star n’aurait pas encore pris une décision sur son éventuel retour. Mais le choix de ses mots, à savoir « je veux faire les choses bien donc ça me fait beaucoup réfléchir », nous pousse à rester très prudents. C’est typiquement le discours d’un joueur qui va, à raison, ne prendre aucun risque.

Même avec Jayson Tatum et une Conférence Est ouverte, les Celtics ne seraient même pas forcément grands favoris pour le titre au retour de leur meilleur joueur. Déjà parce que celui-ci ne serait probablement pas à son meilleur niveau. Loin de là. Il reviendrait pile au moment où l’intensité monte de plusieurs crans, ce qui pourrait entraîner une nouvelle blessure. Tatum est encore jeune, autant attendre. Jaylen Brown mérite de faire cette campagne en tant que première option. Il porte l’équipe depuis le début de la saison.

Les Celtics vont peut-être même encore dégraisser la masse salariale à l’approche de la deadline, malgré leurs bons résultats. La franchise est passée sous le deuxième apron et elle doit absolument y rester pour éviter des sanctions. Elle peut même essayer de ne pas payer la Luxury Tax, ce qui ferait du bien avant d’éventuellement réinvestir pour regagner en compétitivité avec Brown et Tatum en 2027.

