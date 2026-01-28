Jayson Tatum parle de la pression de jouer à Boston et envoie une balle perdue à Memphis

Jayson Tatum évoque la pression de jouer à Boston, l’héritage des Celtics et explique pourquoi sa carrière serait perçue très différemment à Memphis.

Jayson Tatum n’a jamais caché que jouer à Boston n’était pas un cadre comme les autres. Invité du podcast The Pivot, l’ailier des Celtics est revenu sur la pression constante liée à l’histoire de la franchise, avant de glisser un petit tacle aux Memphis Grizzlies.

À seulement 27 ans, Jayson Tatum affiche déjà un CV impressionnant avec Boston. Finales NBA disputées, campagnes régulières à plus de 25 points de moyenne, statut de visage de la franchise. Pourtant, à l’écouter, tout cela ne suffit pas forcément à satisfaire l’environnement des Celtics. Dans une ville où Bill Russell, John Havlicek, Larry Bird ou Kevin McHale ont empilé les bannières, l’excellence individuelle n’a jamais été une fin en soi.

Sur le podcast, Tatum explique avoir ressenti très tôt cette pression spécifique. Il évoque notamment les discussions avec les anciens, souvent présents autour de l’équipe, et un message qui revient sans cesse.

« Souvent, d’anciens joueurs reviennent, que ce soit Rondo, Kevin Garnett, Paul Pierce ou Cedric Maxwell. Et quand ils parlent des Celtics de 1986, il y a une chose qu’ils ont tous en commun : ils ont gagné. Ils ont remporté un ou plusieurs titres. »

Pour un joueur qui cherche à marquer l’histoire de la franchise, la barre est donc placée très haut. C’est dans ce contexte que Tatum lâche une phrase qui n’est pas passée inaperçue.

« Si la carrière que j’ai aujourd’hui, je l’avais eue avec les Grizzlies, j’aurais probablement une statue devant la salle. »

On rappelle que Tatum est né à Saint Louis, Missouri, la grande ville la plus proche de Memphis à seulement 4 heures de route. Les Grizzlies sont donc la franchise la plus proche de là où il a grandi. Mais cette comparaison est surtout une manière directe d’expliquer que le niveau d’exigence n’est pas comparable d’une ville à l’autre. À Boston, les statistiques, les sélections All-NBA ou les finales de conférence ne suffisent pas à construire une légende. Il insiste sur ce poids historique permanent.

« À Boston, tu te compares à des mecs comme Larry Bird, où le standard est bien plus élevé. Tu n’as pas envie d’être ce grand joueur des Celtics dont on dit : "C’est le seul qui n’a pas gagné." »

Pour Tatum, le risque n’est pas seulement de perdre, mais d’être celui qui n’a pas su transformer le potentiel en titre, dans une franchise qui en a fait une norme.

Le discours illustre aussi pourquoi chaque saison des Celtics est analysée à travers le prisme du titre. Même avec une bague déjà acquise, Tatum admet que le regard porté sur lui reste conditionné à la répétition du succès.

« Tu ne veux pas être ce joueur ou cette équipe dont on se souvient comme de ceux qui n’y sont jamais arrivés », explique-t-il, avant de rappeler que faire partie de ce cercle de champions change la manière dont on est perçu, et dont on se perçoit soi-même.

Leader offensif de Boston depuis plusieurs saisons, Jayson Tatum continue ainsi d’assumer publiquement le poids de l’héritage des Celtics, tout en rappelant que toutes les franchises NBA ne jugent pas la réussite avec la même sévérité.

