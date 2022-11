Jayson Tatum a pris une faute technique ridicule, les arbitres doivent se calmer

C'est de plus en plus gênant cette manie de siffler des fautes techniques pour tout et n'importe quoi. La preuve avec Jayson Tatum.

Les joueurs n’auront bientôt plus le droit de respirer. On comprend que la ligue veut lutter contre les geigneries, les plaintes et les coups de gueule envers les arbitres. Ceux qui contestent sans arrêt toutes les décisions sont insupportables (coucou Luka Doncic). Mais ce n’est pas en sifflant des fautes techniques à tout va, pour n’importe quel motif, que ça arrangera le problème. Jayson Tatum a pris sa quatrième technique de la saison pour avoir tapé dans ses mains un peu fort – et une seule fois ! – après un coup de sifflet la nuit dernière.

Bro got a T for clapping too loud😅😅 pic.twitter.com/22JlISqwGs — Carlton Banks’ Burner (@cbanksburner) November 15, 2022

Franchement c’est ridicule. OK, il manifeste une émotion. Mais sans râler, sans s’adresser à quiconque. Exactement de la même manière qu’il aurait pu taper dans ses mains après un tir ou une passe ratée. Les arbitres doivent sérieusement se calmer parce que les fautes techniques sont de plus en plus absurdes et cet exemple avec Jayson Tatum n’est pas un cas isolé cette saison. Si la NBA se concentre surtout sur le spectacle, elle ferait mieux de comprendre que les fans sont eux aussi gonflés par ces coups de sifflet inutiles.

