Jayson Tatum, une drôle d’expérience avec Team USA

Après son premier titre NBA avec les Boston Celtics, Jayson Tatum a enchaîné avec Team USA pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Leader du champion NBA, l'ailier s'attendait certainement à avoir un rôle intéressant en sélection.

Problème, avec l'armada à sa disposition, le sélectionneur américain Steve Kerr a dû faire des choix. Et le talent de 26 ans a passé la majorité de son temps sur le banc. En 6 matches, il a tout de même disputé 71 minutes.

Mais Tatum a été contraint de s'adapter à ce rôle nouveau pour lui.

"C'était beaucoup à gérer. À l'ère des réseaux sociaux, on voit tout. On voit tous les tweets, les gens dans les podcasts et à la télévision qui donnent leur avis. Certains pensaient que c'était une bonne décision ou une décision scandaleuse, ou quoi que ce soit d'autre.

Évidemment, je voulais contribuer davantage, et je n'avais jamais été dans cette situation. J'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 3 ans, et je n'avais jamais eu ce rôle auparavant, c'était donc différent et stimulant.

Je ne me morfondais pas. Et je n'avais pas d'attitude. Je n'étais pas en colère contre le monde. En réalité, je suis resté prêt, j'ai fait ce qu'on me demandait et j'ai gagné une médaille d'or, n'est-ce pas ? Je sais que je n'ai pas réussi un seul jump shot quand j'étais avec Team USA.

Je ne sais pas, j'avais une moyenne basse. C'est un rythme bizarre de jouer avec Team USA, on ne sait jamais exactement quand on va recevoir le ballon. Mais cela fait partie du jeu", a relativisé Jayson Tatum pour The Athletic.

Pour la carrière de Jayson Tatum, cette expérience peut bien évidemment s'avérer utile. Notamment dans son leadership à Boston concernant les remplaçants. Puis, malgré un temps de jeu limité, il a tout de même contribué au sacre olympique de son pays.

