Jayson Tatum, le voilà vraiment dans la cour des très grands

Avec un match à 60 points et un retard de 32 comblé par les Celtics, Jayson Tatum a réalisé la plus perf' de sa jeune carrière.

"J'aurais quitté le match à la mi-temps. Ma fille l'a fait. Il n'y avait pas de raison de rester". Et en effet, Brad Stevens n'avait pas tort lorsqu'il évoquait la première mi-temps catastrophique des siens. Jayson Tatum était bien le seul à surnager avec 24 unités, empêchant Boston d'être encore plus largué. Ce retard de 32 longueurs donnait une perspective bien terne aux bostoniens après 24 premières pitoyables minutes.

Mais la NBA moderne, où la défense est souvent optionnelle en saison régulière, peut permettre ce genre de comeback. On ne les compte plus depuis 3-4 ans. Cette nuit encore, la magie a opéré au TD Garden. Si Tatum n'a inscrit qu'un panier en 3e QT, ses copains ont donné un premier élan pour combler la moitié du chemin.

Avant que le show du gamin de 23 ans ne débute dans l'ultime acte. Toujours dans son style gracieux, Jayson Tatum a enchaîné les points. Boston n'est qu'à un cheveu d'un comeback extraordinaire. Puis sur un trois points à 37 secondes de la fin, il fait passer les Celtics devant.

Les acteurs nous offrent une prolongation. L'ancien Dukie en est alors à 49 pions. Il n'est pas au pic de sa température, lui qui déjà atteint la barre des 54 cette saison. Il lui faudra deux ultimes lancers pour devenir le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à inscrire 60 points dans un match NBA. Après son pote Devin Booker qui lui avait 20 ans au moment de claquer ses 70 points... au TD Garden en 2016.

"C'était une nuit spéciale. Juste être avec ces gars, jouer avec eux et qu'ils soient heureux pour toi. On voit le travail que chacun fait tous les jours. Quand quelqu'un, moi ou un autre, sort une telle performance, partager ça avec eux est spécial. Voir ses coéquipiers heureux pour toi signifie beaucoup", explique le héros du soir.

Chaque jour qui passe fait regretter les Sixers d'avoir sélectionné Markelle Fultz en first pick à sa place. D'autant plus que les deux franchises avaient échangé leur choix en 2017... En tout cas, s'il est déjà double All-Star, Jayson Tatum a signé son entrée parmi les plus grands de cette ligue. Ce n'était, de toute manière, qu'une question de temps lorsqu'on voyait un tel talent évoluer en playoffs lors de son année rookie.

"Il est destiné à la grandeur. J'aurais pu rater l'océan ce soir mais JT nous a mené à la victoire. Il a joué dur et il a été notre leader."

6e de l'Est, Boston est sur une pente ascendante. Et ils ne sont qu'à 1,5 victoires de la 4e place détenue par les Knicks. Voilà ce que doit être l'objectif de la bande à Jayson Tatum dans cette dernière ligne droite avant les playoffs.

Jayson Tatum, le sauveur de la maison Celtics

Les 60 points de Jayson Tatum