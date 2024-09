Jayson Tatum, la liste de ses objectifs pour la suite de sa carrière

A 26 ans, Jayson Tatum a de belles années devant lui en NBA. Et après son premier titre dans la Ligue, l'ailier des Boston Celtics a encore de grandes ambitions. Il faut dire que sur le plan individuel, le talent américain a toujours des choses à prouver.

Lors du sacre des Celtics, il n'a pas été considéré comme le meilleur joueur de son équipe. Jaylen Brown a été choisi comme le MVP de la finale de la Conférence Est et des Finales NBA. Cet été, il a aussi connu un tournoi compliqué avec Team USA aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

A l'approche de la saison 2024-2025, Tatum a ainsi pris le temps de lister des objectifs très ambitieux.

"Je veux devenir un MVP, un MVP des Finales NBA, et récupérer d'autres titres NBA. Dans ma progression, je dois encore atteindre un autre niveau. J'ai seulement 26 ans. Je vais vivre ma 8ème saison en NBA.

Larry Bird est le meilleur joueur de l'histoire des Celtics. Je veux être ce gars, au niveau de faire une saison à 30 points de moyenne ou un match à 60 points, qui se retrouve parfois dans la conversation avec lui, au niveau des records.

Il faut viser le meilleur. Il est le meilleur Celtic de tous les temps. Et c'est ce que je vise. Et même si tu échoues d'un rien, tu as quand même eu une sacrée carrière", a relativisé Jayson Tatum pour NBC Sports.

Un discours très ambitieux. Et il va devoir prendre une nouvelle dimension pour se rapprocher de Larry Bird dans la légende des Celtics. Mais au moins, Jayson Tatum a toujours faim...

Jayson Tatum : « Je sais que je serai MVP des Finales »