Les Boston Celtics n'écartent aucun scénario avec Jayson Tatum, mais ont fixé des conditions pour un retour.

Le flou persiste autour de Jayson Tatum. Victime d'une déchirure du tendon d’Achille pendant les Playoffs 2025, l'ailier des Boston Celtics n'a jamais écarté l'idée d'un éventuel retour dès la saison 2025-2026. Et depuis le début de cet exercice, la franchise du Massachusetts, sans se projeter, a également maintenu toutes les options ouvertes.

Présent devant les médias après la deadline des trades, le boss des Celtics Brad Stevens a été invité à faire le point sur le cas Tatum. Et le dirigeant de Boston a tenu un discours clair : si le talent de 27 ans peut revenir dès cette saison, il reviendra.

Par contre, la star va devoir passer toutes les étapes et les Celtics ne prendront aucun risque.

"Il lui reste encore du chemin à parcourir. Il a franchi beaucoup d'étapes, il fait de plus en plus de choses et continuera à en faire de plus en plus. Nous ne lui mettons aucune pression. En revanche, aucun d'entre nous ne lui dira : 'Pourquoi ne prends-tu pas une semaine de plus ?' Ce sera plutôt : quand il sera prêt, il sera prêt.

Il vaut mieux pour Jayson de revenir lorsqu'il sera en pleine forme, qu'il aura reçu le feu vert de toutes les personnes concernées par cette décision, qu'il sera serein et prêt à se lancer. C'est tout. C'est l'objectif, et nous allons nous y tenir", a ainsi martelé Brad Stevens.

Dans une Conférence toujours aussi ouverte, un retour de Jayson Tatum peut bien évidemment tout changer. Sans lui, Boston parvient à se maintenir à la 2ème position à l'Est. Avec lui, les ambitions des Celtics pourraient sérieusement évoluer...

