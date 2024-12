Jimmy Butler et les rumeurs, Erik Spoelstra déplore du « blabla »

Il s'agit de la grosse actualité du moment en NBA : le Miami Heat serait ouvert à un trade de Jimmy Butler. Sous contrat jusqu'au terme de la saison, l'arrière de 35 ans a la possibilité de se retrouver sur le marché l'été prochain en déclinant sa "player option".

Et pour éviter de le perdre sans la moindre contrepartie, les Floridiens sont donc à l'écoute des propositions. Une information signée par le journaliste le plus fiable de la Ligue, Shams Charania. Face à la presse, le coach du Heat Erik Spoelstra n'a bien évidemment pas échappé aux questions à ce sujet.

Sans surprise, l'entraîneur de Miami a vite calmé le jeu.

"Si j'en ai parlé avec les joueurs ? Je ne l'ai pas mentionné. Je pense que le message le plus important est que nous sommes à 3-0 la semaine dernière et que le joueur qui a fait l'objet de tant de rumeurs d'échanges et de spéculations ces trois dernières années est toujours là et qu'il est le joueur de la semaine à l'Est (Tyler Herro, ndlr).

C'est la seule chose à laquelle je pense. Tout le reste, toute autre histoire, je m'en fiche. Personne ne devrait s'en préoccuper parce que la plupart de ces choses sont du blabla", a soufflé Spoelstra.

De son côté, Jimmy Butler ne s'est pas présenté devant la presse... Et la situation reste donc à surveiller avec attention jusqu'à la deadline des trades en février.

Le Heat prêt à trader Jimmy Butler !