Jimmy Butler, le Heat bien à l’écoute mais…

Depuis plusieurs jours, le cas de Jimmy Butler fait l'actualité. Le Miami Heat serait prêt à échanger l'arrière, potentiellement libre au terme de la saison. A ce sujet, le journaliste d'ESPN Shams Charania persiste et signe : les Floridiens sont à l'écoute de toutes les propositions pour l'ex-joueur des Chicago Bulls.

Cependant, l'insider a réalisé une précision importante : le Heat ne ressent aucune urgence sur ce dossier. En effet, Miami ne craint pas de perdre Butler lors de la prochaine Free Agency. Pourquoi ? Car dans son contrat, il dispose d'une "player option" à 52 millions de dollars pour 2025-2026.

Et sur le marché, il y a seulement quelques équipes qui ont la marge financière pour lui offrir une telle somme. Et globalement, ce sont des formations en reconstruction, donc peu attractives pour Butler à 35 ans, et qui n'ont pas un grand intérêt à le récupérer.

En résumé, Miami se sent en contrôle de la situation. Même si le natif de Houston décide de mettre les voiles l'été prochain, cela passera certainement par un "sign-and-trade". Et le Heat aura donc l'opportunité de récupérer une contrepartie.

D'ailleurs, malgré le coup de pression de l'agent Bernie Lee, Charania a maintenu, "à 1000%", ses infos : Jimmy Butler a bien donné la liste de ses destinations préférées. Avec les Golden State Warriors et les Phoenix Suns tout en haut...

Jimmy Butler veut tester la free agency l’été prochain