Au premier tour des Playoffs à l'Est, les Milwaukee Bucks ont subi la loi du Miami Heat (1-4). Une série marquée par les performances XXL de Jimmy Butler, particulièrement impressionnant. Pourtant, face à lui, l'arrière floridien avait une pointure défensive : Jrue Holiday.

Depuis de nombreuses années, le meneur des Bucks se retrouve considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la NBA. Un statut amplement mérité. Mais face à la forme éblouissante du leader de Miami, l'ex-joueur des New Orleans Pelicans a ressenti un sentiment d'impuissance, pour le média Onamp.

"Je joue en défense pour affronter les meilleurs joueurs, quel que soit le poste ou la situation. Pendant que j'étais dans le match, j'étais chaud. Je me faisais botter le cul. Et puis il a commencé à dire des conneries lors du dernier match.

C'est ce que font les compétiteurs et Jimmy est l'ultime compétiteur. Mais vous détestez perdre. Je déteste perdre. (...) Sur beaucoup d'actions réalisées par Jimmy Butler, je n'ai rien pu faire. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit.

Peu importe que ce soit Brook (Lopez, ndlr), LeBron James ou Michael Jordan sur lui. Peu importe. Jimmy jouait à un autre niveau", a jugé Jrue Holiday.

Jrue Holiday peut se rassurer : les New York Knicks (2-4) n'ont pas réussi à le stopper non plus. Et les Boston Celtics (2-3) ont également de grosses difficultés à le contenir. En Playoffs, Jimmy Butler est décidément un animal différent.

