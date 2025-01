Jimmy Butler, des offres trop décevantes pour le Heat ?

Lors de la récente suspension de Jimmy Butler, le Miami Heat l'a annoncé haut et fort : la franchise floridienne allait s'activer pour l'échanger. Plus d'une semaine plus tard, ce dossier n'a en réalité pas évolué.

A quel point ? Les dirigeants floridiens envisagent le retour de l'arrière dans l'équipe. Dès vendredi prochain pour défier les Denver Nuggets. Cette décision serait la confirmation d'un marché extrêmement limité pour le joueur de 35 ans.

En effet, d'après les informations du Miami Herald, le Heat n'a reçu aucune offre intéressante pour Butler. Si Miami continue de s'activer pour le trader, ses prétendants semblent peu nombreux. Et surtout peu enclins à satisfaire les exigences floridiennes.

Il y a plusieurs raisons à cette situation. Bien évidemment, les équipes intéressées tentent de profiter de la tension entre les deux camps. Puis il y a aussi l'attitude de Butler. On le sait, il a découragé plusieurs formations de passer à l'action pour lui en annonçant qu'il ne voulait pas jouer pour eux.

Potentiellement en fin de contrat au terme de la saison, Jimmy Butler dispose d'un vrai moyen de pression pour repousser les franchises qui ne l'intéressent pas. De plus, le natif de Houston veut obtenir dans la foulée une prolongation à 113 millions de dollars sur 2 ans. Dans toute la NBA, une seule équipe semble prête à lui offrir un tel deal : les Phoenix Suns.

Forcément, dans ce contexte, Miami a du mal à trouver une proposition satisfaisante...

Jimmy Butler se croit toujours… dans son prime 👀