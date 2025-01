Jimmy Butler prend la parole sur l’agitation autour de son cas

Quel avenir pour Jimmy Butler ? Depuis plusieurs jours, le cas de l'arrière du Miami Heat fait l'actualité de la NBA. Potentiellement libre au terme de la saison (player option), l'ex-joueur des Chicago Bulls a été ainsi présenté comme potentiellement disponible pour un trade.

Dans la foulée, le vétéran de 35 ans aurait réalisé une liste de ses destinations préférentielles. Avant une bombe : il souhaiterait quitter le Heat avant la deadline des trades en février. Par la suite, le patron de Miami Pat Riley a sifflé la fin de la récréation en réalisant une annonce forte : aucun trade pour Butler.

Mais de son côté, le natif de Tomball n'avait pas encore pris la parole à ce sujet. Et pour sa première intervention médiatique, il a maintenu un grand flou...

"C'est une bonne question (est-ce qu'il veut être à Miami ?, ndlr). Qui sait ? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je suis ici. Je vais donc en profiter au maximum. Je vais être compétitif et je vais gagner. C'est tout ce que j'ai. Il y a beaucoup de discussions.

Et il y a donc beaucoup de bruits, je suis cool avec ça. Cela ne me dérange pas. J'aime cela. Je m'épanouis dans cette situation. Mais ça vous fait tous vous poser des questions. C'est vrai. Le monde se pose aussi des questions, si bien qu'il faut toujours revenir pour me demander des choses. J'aime ça.

C'est bien qu'on parle de moi. Mais c'est encore mieux d'être désiré. Ne l'oubliez pas", a ainsi précisé Jimmy Butler.

Se sent-il désiré à Miami ? Une formation qui refuse de le prolonger à ses conditions, à savoir pour 113 millions de dollars sur deux années supplémentaires. Et cette fameuse liste, des équipes qui l'intéressent, existe-t-elle réellement ?

"Est-ce que cela a de l'importance ? Vraiment ? Je ne pense pas. Tout cela est hors de mon contrôle, de toute façon. Comme je l'ai dit, je suis ici. Je joue. Après, c'est à Pat et aux dirigeants de décider. Ils vont faire ce qu'il y a de mieux pour l'organisation. Et c'est d'ailleurs logique.

Tant que je suis heureux, et en ce moment je suis heureux, je suis dans une bonne situation. Je peux vous le dire. J'ai mes enfants ici, je suis en bonne santé, je souris. Je vous promets que je suis heureux", a t-il terminé.

Un discours qui ne devrait pas vraiment calmer les rumeurs...

Jimmy Butler, le Heat bien à l’écoute mais…