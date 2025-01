Jimmy Butler de retour, mais un problème loin d’être réglé…

Jimmy Butler a bel et bien fait son retour sur les parquets sous les couleurs du Miami Heat. Cette scène semblait pourtant difficile à imaginer après la décision de la franchise floridienne de le suspendre pour 7 matches en raison de son comportement.

Avec cette sanction, le monde de la NBA s'attendait à un trade imminent de l'arrière. Sauf que le Heat n'a pas reçu une offre satisfaisante. Et face à une situation bloquée, les dirigeants de Miami ont donc décidé de réintégrer l'ex-joueur des Chicago Bulls.

Dans un contexte plus apaisé ? Pas forcément. Après la défaite contre les Denver Nuggets (113-133), Butler a répondu aux questions des médias.

"Notre relation ? Je suppose qu'on se concentre sur le basket. Je sais ce que l'on attend de moi tant que je suis ici et je tente de le faire du mieux possible. Mais nous sommes là où nous sommes... Qu'est-ce qu'il va se passer si je suis toujours là le 7 février ? Nous jouons a beaucoup de 'et si' n'est-ce pas ? Je vais jouer au basket.

Cela m'a fait du bien d'aller sur le terrain, de jouer et de courir avec ces gars. Même si tout le monde le pense, je n'ai pas de problème avec eux. Ils sont cool. Ce sont mes amis... Mon problème n'est pas avec eux et ne le sera jamais. Cela n'a jamais été le cas.

Mais ça m'a fait du bien d'aller sur le terrain et de jouer au basket", a résumé Jimmy Butler.

Son problème n'est pas avec ses coéquipiers, mais plutôt avec sa direction. Et malgré le retour de Jimmy Butler, ce souci n'est absolument pas réglé. Et il ne sera pas sans un trade.

