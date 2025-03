Les vérités de Jimmy Butler avant de retrouver le Heat

Un match particulièrement attendu. La nuit prochaine, les Golden State Warriors se déplacent sur le parquet du Miami Heat. L'occasion pour Jimmy Butler de retrouver la franchise floridienne au Kaseya Center. Et forcément, l'ambiance promet d'être électrique.

Après le divorce houleux entre les deux parties, comment les retrouvailles vont-elles se passer ? Selon les médias américains, le Heat a prévu de rendre un hommage à l'arrière. Avec notamment la diffusion d'une vidéo pour se remémorer ses 6 années à Miami.

Et comment Butler va-t-il réagir ? Face à la presse, le joueur de 35 ans n'a esquivé aucune question. En lâchant ses vérités avant ce rendez-vous.

Une vidéo hommage

"Si je vais regarder ? Oui, je regarderai. Après, s'ils en ont une, s'ils n'en ont pas, cela ne fait aucune différence. Vraiment pas."

Des fans en colère

"Je me demande s'ils jugent le Heat de la même manière. Car je n'étais pas tout seul dans cette histoire. C'est forcément du 50-50, peut-être du 51-49. 49 pour eux, 51 pour moi. Mais il est impossible que je sois à l'origine de tout cela."

Les suspensions

"Surpris ? Pas vraiment. On pourrait en parler plus amplement plus tard. Mais je pense que les suspensions sont plus dues au fait qu'ils ne voulaient pas que je sois dans l'équipe. Je n'ai pas vraiment fait quelque chose.

Je n'ai jamais rien fait de trop sérieux pour mériter une suspension pour X matches. Mais c'est comme ça."

La fin de son histoire à Miami

"Toujours dans l'effectif si j'avais eu une offre de prolongation ? Non. Mes jours comptés dès l'été dernier ? En grande partie, oui. Je savais dans quelle direction, comment cela se passait. Mais personne ne m'a jamais rien dit."

Une rencontre avec Pat Riley

"Je n'ai même pas pensé à ça. Personnellement, je n'ai rien à dire à personne. Je n'ai aucune rancune. Je suis dans une meilleure situation pour moi maintenant."

Le rôle du méchant

"On me dépeint toujours comme le méchant. Partout où je suis allé, j'ai toujours été le problème. Alors, je fais avec. Je n'ai rien à dire. Je ne suis pas fâché d'être le méchant. C'est la façon dont tout est dépeint. Certaines personnes parlent aux médias, d'autres non.

Je n'ai jamais été du genre à raconter ma version de l'histoire à presque tout le monde. Je laisse tout le monde penser que c'est ce qui s'est passé et je m'en contente."

Le match à venir

"C'est du basket. C'est très simple. Je ne ressens pas toutes les émotions que tout le monde pense que je vais avoir. C'est comme ça. Je sais que j'ai passé de très bonnes années ici et que j'ai tissé des liens incroyables avec certains membres de l'organisation, de la ville et de Floride.

Mais je suis ici pour jouer au basket. Rien ne peut me faire sortir de mes gonds, peu importe ce qu'on me dit ou ce qu'on me fait. Je n'ai jamais cédé, peu importe les épreuves ou même les suspensions pendant la saison. C'est un jour comme un autre pour moi."

