Les satisfactions n'ont pas été nombreuses l'an dernier dans la Bay Area. C'est peu de le dire. Médiocres de bout en bout avec le 10ème bilan de l'ouest, incapables de se qualifier pour les playoffs, les Dubs ont vécu une saison particulièrement compliquée. Mais dans ce marasme collectif, un rookie a largement dépassé les attentes pour redonner confiance en l'avenir à son propriétaire: Brandin Podziemski.

Sélectionné en 19ème position par Golden State l'an dernier au sortir de Santa Clara, la fac de Steve Nash, le natif du Wisconsin a réussi une belle première saison (9,2 pts à 45,4%, 5,8 rbds et 3,7 asts) sous les ordres de Steve Kerr. Nullement attendu à pareille fête, Podz s'est même vu titularisé par son coach à 28 reprises à la faveur d'une belle activité des deux côtés du terrain, avant d'être retenu dans la All-Rookie 1st Team à l'issue de la saison. Suffisant impressionner le propriétaire de la franchise.

Interrogé sur NBA TV, Joe Lacob n'a pas tari d'éloges sur son joueur de première année. "Pour être honnête, il a été une révélation. On est très heureux et on pense qu'il deviendra un All-Star dans cette ligue. On le pense vraiment. Il a démarré beaucoup de match dans le cinq majeur. Steve Kerr avait du mal à le sortir du terrain tant il était bon." Avant de poursuivre, admiratif, sur les qualités du joueur de 21 ans. "Il fait tellement de choses bien. Il est très confiant, il a le physique pour la NBA, et il va où il veut sur le terrain. Que ne sait-il pas faire ?"

Au regard de la confiance qui lui est accordée et des départs de Chris Paul et Klay Thompson cet été, Brandin Podziemski devrait occuper un rôle plus important encore aux côtés de Stephen Curry la saison prochaine. A moins que ces beaux discours ne servent qu'à redorer le blason d'un joueur dont le nom revient fréquemment dans les rumeurs de trade autour de Lauri Markkanen...