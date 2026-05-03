Joe Mazzulla a raté son pari

Joe Mazzulla aime surprendre. Cette fois, il est sans doute allé trop loin. En l’absence de Jayson Tatum au coup d’envoi du game 7 du 1er tour contre Philadelphie, le coach des Celtics a tenté un coup audacieux en lançant un cinq inédit avec Luka Garza, Baylor Scheierman et Ron Harper Jr. Un pari fort, presque provocateur, dans un contexte où chaque possession pèse lourd.

Les Sixers éliminent Boston, quel séisme !

Boston a très vite payé cette expérimentation. Ce line-up improvisé a affiché un net rating catastrophique et a permis aux Sixers de prendre confiance, et le large, immédiatement. Dans un match à élimination directe, offrir un tel départ à l’adversaire relève presque du cadeau.

Le plus troublant reste l’utilisation de Luka Garza. Ses minutes ont été très compliquées, sans réel impact positif, pendant que Nikola Vucevic, certes en difficulté depuis son retour de blessure le mois dernier, est resté cloué sur le banc. Un DNP sur décision du coavh difficile à comprendre, surtout quelques jours après le titre d’Executive of the Year remporté par Brad Stevens, qui avait justement sacrifié Anfernee Simons pour récupérer Vucevic à la deadline.

Scheierman, Harper Jr. et Garza ont terminé à 0/7 au tir, sans inscrire le moindre point. Dans un Game 7, c’est rédhibitoire. Mazzulla a voulu compenser par une idée forte. Il a surtout fragilisé son équipe dès les premières minutes. Cette défaite ne se résume pas à son coaching, car il faudra aussi revenir sur les individualités qui ont déçu, mais son choix de départ restera forcément comme l’un des tournants de cette série et de l’élimination de Boston.