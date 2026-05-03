Les Sixers éliminent Boston, quel séisme !

Philadelphie a signé un expmoit majeur au TD Garden. Menés 3-1 dans la série, les Sixers ont renversé Boston et remporté le Game 7, 109-100, pour filer au tour suivant. Et ce n’est pas un hold-up : ils ont dominé ce match, l’ont pris par le bon bout et ont tenu quand les Celtics ont tenté de renverser la situation.

Joel Embiid a sorti un match de patron avec 34 points, 12 rebonds et 6 passes. Tyrese Maxey a été énorme lui aussi, avec 30 points, 11 rebonds et 7 passes, en jouant juste dans les moments où Philadelphie avait besoin de calme. Et V.J. Edgecombe a confirmé qu’il n’était pas là pour regarder les grands jouer : 23 points, 5 tirs primés, une vraie audace dans un Game 7 à Boston.

L’absence de Jayson Tatum, forfait en raison d’une gêne au genou gauche, a évidemment changé le visage du match. Mais les Sixers n’ont pas simplement profité d’une porte ouverte. Ils l’ont défoncée. Dès le premier quart-temps, ils ont mis Boston sous pression avec un 32-19 autoritaire. Les Celtics ont réagi dans le deuxième quart, portés par Jaylen Brown, Derrick White et l’énergie de Neemias Queta, mais Philadelphie est resté devant à la pause.

Le vrai coup dur pour Boston est venu après. Au troisième quart, les Sixers ont repris le contrôle, creusé l’écart jusqu’à +18 et donné l’impression d’avoir la main sur le tempo et les match-up.

Boston a bien tenté un dernier retour dans le quatrième quart. Le Garden s’est réveillé, l’écart est tombé à une possession, mais les Sixers n’ont pas paniqué. Maxey a inscrit un lay-up énorme à un peu plus d’une minute de la fin, puis les Celtics ont manqué les tirs qui auraient pu tout relancer.

Philadelphie devient seulement la 14e équipe de l’histoire NBA à remonter un déficit de 3-1. Et pour les Sixers, gagner un Game 7 à Boston, avec Embiid, Maxey et Edgecombe en héros, ça ressemble à bien plus qu’une qualification. Plus personne n’osera normalement les prendre de haut, surtout pas les Knicks, leur prochain adversaire.