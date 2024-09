Joel Embiid a vécu une période de flou durant laquelle il semblait prêt à demander son trade si la situation sportive des Sixers ne lui convenait plus. Les doutes ont été balayés ce vendredi. D'après Shams Charania de The Athletic - pour sa première breaking news dans un mode sans Adrian Wojnarowski - Embiid a prolongé de trois saisons avec Philadelphie et est maintenant sous contrat, avec une player option sur la dernière année, jusqu'en 2029.

Le MVP 2023, fraîchement sacré champion olympique avec Team USA, va toucher 193 millions de dollars de plus, pour atteindre un total de 301 millions de dollars s'il active sa player option en 2028-2029. Il s'agit de l'un des trois contrats les plus onéreux de l'histoire de la ligue en cumulé.

Il semblerait donc que les fans n'aient plus de souci à se faire dans l'immédiat au sujet de Joel Embiid, qui sera la tête de gondole d'une équipe très ambitieuse cette saison. Le Camerounais a vu Paul George rejoindre l'armada coachée par Nick Nurse, où figurera aussi Tyrese Maxey, élu MIP la saison dernière.

En 2023-2024, Embiid n'avait pu jouer que 39 matches de saison régulière, en tournant quand même à 34.7 points, 11 rebonds et 5.6 passes, avant de disputer le 1er tour des playoffs face aux New York Knicks (défaite 4-2).

A la fin de son contrat avec les Sixers, Joel Embiid aura 35 ans.

