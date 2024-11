Altercation entre Joel Embiid et un journaliste de Philadelphia

Joel Embiid a poussé un journaliste qui a mentionné son frère décédé et son fils dans un article. La NBA va mener son enquête.

La crise prend une toute autre tournure à Philadelphia. Le début de saison est très compliqué, avec notamment quatre défaites en cinq matches pour l'équipe de Pennsylvanie, qui évolue sans ses deux stars Joel Embiid et Paul George. C'est justement la situation autour du pivot camerounais qui fait beaucoup parler. Il est désormais la cible de deux enquêtes menées par la NBA. La première est très procédurière et elle résulte du fait que l'intérieur All-Star n'a pas joué depuis la reprise. La ligue établit systématiquement une investigation lorsqu'un joueur majeur manque un match diffusée sur l'antenne nationale. Mais ces forfaits répétés sont pointés du doigt par la presse. Avec de nombreuses dérives. Embiid s'est par exemple senti obligé de rappeler avant-hier - dans un langage bien fleuri - qu'il avait déjà beaucoup donné pour la ville de Philadelphia.

Joel Embiid n’en peut plus des critiques : « J’ai trop fait pour cette p***** de ville »La tension est montée d'un cran la nuit dernière et ça nous emmène donc à la deuxième enquête. La NBA va chercher à comprendre dans quel contexte Joel Embiid a poussé Marcus Hayes, l'un des journalistes du Philadelphia Inquirer, dans le vestiaire des Sixers. De ce que l'on sait, le beat writer en question a mentionné le frère décédé d'Embiid ainsi que son fils dans un article. Il soulignait le fait que la superstar avait déclaré vouloir devenir meilleur au boulot après la mort de son petit frère et la naissance de son enfant. Il ajoutait ensuite que, pour être meilleur au boulot, Jojo devait déjà s'y pointer.

Embiid a donc confronté le journaliste et l'échange verbal aurait été plutôt musclé, jusqu'au point où le joueur a fini par pousser Hayes avant que la sécurité intervienne. Aucun autre coup n'a été échangé. Heureusement que ça n'a pas dégénéré et on peut comprendre le point de vue de Joel Embiid. Cette affaire illustre finalement surtout le niveau de frustration extrêmement élevé autour des Sixers, aussi bien dans le vestiaire que dans la presse ou auprès des fans.