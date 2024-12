Joel Embiid, le cauchemar des blessures continue…

Joel Embiid a quitté prématurément le terrain cette nuit, lors de la défaite des Sixers contre les Pacers. Après un coup reçu au visage sur un rebond offensif pris par Bennedict Mathurin devant lui, le pivot de Philadelphie a dû être escorté hors du parquet et n'est pas revenu en deuxième mi-temps. Le verdict n'a pas mis longtemps à tomber et les Sixers ont annoncé qu'Embiid souffrait d'une fracture du sinus.

Joel Embiid has been ruled out with injury vs. Pacers

He will undergo further testing after 'impact to right side of face' pic.twitter.com/K0E7jrYB4F

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2024