Joel Embiid avait un message à faire passer…

Comme à ses plus belles années, l'intérieur Joel Embiid a porté les Philadelphia Sixers vers la victoire contre les Indiana Pacers.

Joel Embiid n'a pas encore dit son dernier mot... Plombé par plusieurs blessures, l'intérieur n'est plus au centre du projet des Philadelphia Sixers. Chez les 76ers, Tyrese Maxey s'impose clairement comme le nouveau visage de cette équipe.

Mais le Camerounais peut encore prendre ses responsabilités. En l'absence de Maxey, Embiid a sorti le grand jeu pour battre les Indiana Pacers (115-105) : 39 points (12/23 aux tirs), 9 rebonds et 3 passes décisives.

A 31 ans, le pivot des Sixers avait clairement un message à envoyer.

"Si ma performance prouve que je peux toujours le faire ? Je ne sais pas. C'est pour ceux qui pensent que je ne suis plus capable de ça. Je ne peux pas changer leur opinion. Mais ça fait du bien. Évidemment, en jouant comme ça, j'ai l'impression que je peux y arriver.

Si quelqu'un doit faire des sacrifices, ce sera moi. Mais à certaines occasions, quand je suis en forme, comme ce soir, ça va arriver. Je ne m'attends pas à devoir faire ça quand tout le monde sera en bonne santé. Mais je le ferai si je dois le faire", a glissé Joel Embiid face à la presse.

Depuis le début de cette saison, Joel Embiid a perdu son statut de patron à Philadelphie. Son temps de jeu a été limité et ses responsabilités ont diminué. Une gestion plutôt logique par rapport au déclin physique de l'international américain. Mais avec son talent, il peut toujours sortir de grosses performances.

Joel Embiid critique ouvertement la NBA après son amende pour geste obscène