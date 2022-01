Joel Embiid a activé le mode rouleau compresseur

Après les Chicago Bulls (9 victoires consécutives), les Philadelphia Sixers ont la meilleure série en cours de la NBA : 6 succès de suite. Une belle forme pour les hommes du coach Doc Rivers, portés par un Joel Embiid éblouissant.

Face aux San Antonio Spurs (119-100) la nuit dernière, l'intérieur des 76ers a ainsi compilé 31 points, 12 rebonds et 7 passes décisives. Sur cette période d'invincibilité de son équipe, le Camerounais a toujours marqué plus de 30 points !

Une forme impressionnante et une machine qui se met doucement en route.

"C'est amusant. Nous jouons juste comme une équipe. Ces gars-là, ils me font confiance, pour faire de bonnes actions. Comme je le disais, il ne s'agit pas de marquer, il s'agit de faire la bonne action. Les équipes ne jouent plus en homme à homme.

Je suis constamment face à deux mecs, je dois toujours trouver des moyens de rester agressif puis de jouer et faire mes tirs malgré la défense adverse. Parfois, je dois aider mes gars à s'ouvrir et leur faciliter la tâche.

Je me sens bien. Comme je l'ai dit, je me sens mieux chaque jour. Je m'améliore chaque jour, alors je dois continuer à le faire et nous devons remonter au classement. Comme je l'ai dit, ça doit venir du partage de la balle, du jeu avec les autres, de la confiance mutuelle et de la réalisation des actions", a résumé Joel Embiid face à la presse.