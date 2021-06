John Calipari, un invité surprise dans la danse des coaches NBA ?

Boston, Portland, Indiana, Orlando, Washington, New Orleans et peut-être bientôt Milwaukee. Plusieurs équipes sont à la recherche d’un coach pour la saison prochaine. Moment choisi – comme par hasard – pour que John Calipari retente sa chance dans la grande ligue.

Gourou des Wildcats de Kentucky, où il a « formé » plusieurs des talents actuels de la ligue, l’entraîneur était très côté à une époque. Mais sans passer le cap. Il semblerait prêt désormais, même si sa perception auprès des franchises est probablement différente aujourd’hui.

Selon Yahoo! Sports, John Calipari aimerait donc faire le bond vers la grande ligue. La NCAA attire de moins en moins les principaux prospects, ce qui restait justement sa qualité première… du coup, ça ferait renaître son attrait pour la NBA.

Il avait déjà coaché, aux New Jersey Nets, dans les années 90. Pour un bilan de 72 victoires et 112 défaites, une qualification en playoffs et une sortie de route au premier tour contre les Chicago Bulls en 1998.

Calipari est resté proche de plusieurs stars, ce qui pourrait l’aider à éventuellement convaincre un front office de lui donner le job. Mais au-delà de ça, honnêtement, difficile de voir l’intérêt…

Erik Spoelstra à Portland, une rumeur pas si surprenante