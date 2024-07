Depuis quelques jours, on sait que les Los Angeles Clippers cherchent une porte de sortie pour Russell Westbrook. Le MVP 2017 n'entre plus dans les plans de la franchise, même s'il a activé son option à 4 millions de dollars pour rester sous contrat cette saison. On a rapidement entendu parler d'un intérêt mutuel entre Westbrook et les Denver Nuggets, qui cherchent eux à renforcer un banc défaillant cette saison et a limité leurs chances de réaliser le back to back.

Ce que l'on ne savait pas, c'est que l'intérêt ne vient pas seulement du front office des Nuggets, mais aussi de leur superstar. D'après Harrison Wind, qui suit la franchise à l'année pour DNVR Sports, Nikola Jokic a très envie de voir Russell Westbrook renforcer l'effectif.

"J'ai entendu dire que Nikola Jokic s'activait en coulisses pour que Westbrook finisse à Denver. Il le veut là-bas et veut vraiment jouer avec lui. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il indique avoir envie de l'avoir comme coéquipier".

Exemplaire chez les Clippers dans un rôle auquel il n'était pas habitué, Russell Westbrook serait assurément un renfort de choix pour Denver, qui a trop dû s'appuyer sur des joueurs inexpérimentés en sortie de banc la saison dernière. Atterrir au Colorado permettrait au meneur californien d'avoir une nouvelle chance d'atteindre l'un des objectifs qu'il s'est fixés avant de raccrocher : le titre de champion NBA.

