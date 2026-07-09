Jonas Valanciunas coupé, retour en Europe ?

Coupé par les Nuggets, Jonas Valanciunas est tout proche d'un retour au Zalgiris Kaunas. Une seule condition doit encore être remplie avant de pouvoir signer en EuroLeague.

Le retour de Jonas Valanciunas en Euroleague se précise. Les Denver Nuggets ont officiellement coupé le pivot lituanien, ouvrant la voie à un départ vers le Zalgiris Kaunas. Il reste toutefois une dernière étape avant que l'opération ne soit définitivement bouclée.

Selon Michael Scotto de HoopsHype, Denver a décidé de se séparer de son intérieur de 34 ans en renonçant à l'option d'équipe prévue dans son contrat. Malgré cette décision, Valanciunas touchera tout de même 2 millions de dollars de la part de la franchise du Colorado.

La suite dépend désormais de la procédure des waivers. Pendant 48 heures, toutes les franchises NBA auront la possibilité de récupérer le Lituanien et d'assumer l'intégralité de son salaire, soit 10 millions de dollars pour la saison 2026-27. Si aucune équipe ne se manifeste, Jonas Valanciunas deviendra free agent et sera libre de s'engager où il le souhaite.

D'après BasketNews, cette destination est déjà connue. Le vétéran aurait prévu de signer un contrat de deux saisons avec le Zalgiris Kaunas, son club de cœur, à condition de franchir cette dernière étape administrative.

L'hypothèse d'une équipe NBA décidant de le réclamer n'est toutefois pas totalement à écarter. Shams Charania indique que plusieurs franchises suivent sa situation de près. Reste à savoir si l'une d'entre elles acceptera de reprendre un contrat de 10 millions de dollars, un scénario relativement rare ces dernières années. À titre de comparaison, très peu de joueurs disposant d'un salaire aussi élevé ont été récupérés via les waivers au cours des trois dernières saisons.

Après plus de 1 000 matchs disputés en NBA, Jonas Valanciunas semble donc plus proche que jamais d'un retour en Europe. Lors de la saison 2025-26, il avait encore rendu de précieux services à Denver avec 8,7 points et 5,1 rebonds de moyenne en 65 rencontres.

Sauf surprise dans les prochaines heures, l'ancien cinquième choix de la Draft 2011 devrait bientôt retrouver la Lituanie et offrir au Zalgiris l'un des renforts les plus prestigieux de l'intersaison européenne.

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