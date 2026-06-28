Nikola Jokic, une prolongation repoussée à Denver ?

Eligible à une prolongation cet été, l'intérieur des Denver Nuggets Nikola Jokic pourrait attendre avant de signer un nouveau contrat.

Après le dernier échec en Playoffs, les Denver Nuggets ont annoncé la couleur : Nikola Jokic représente le seul joueur intouchable de l'effectif. A 31 ans, le Serbe représente logiquement la pierre angulaire du projet de la franchise du Colorado.

Et avec cette idée en tête, les dirigeants des Nuggets vont devoir gérer sa situation contractuelle. En effet, l'intérieur se trouve actuellement sous contrat jusqu'en 2027. Avec une "player option" à 62,8 millions de dollars pour l'exercice 2027-2028.

Dès cet été, Jokic se retrouve ainsi éligible à une prolongation. Mais selon les informations du journaliste Marc Stein, le pivot pense à repousser les discussions avec Denver. Plutôt que de signer dès maintenant, il se verrait bien attendre l'an prochain avant de verrouiller son avenir chez les Nuggets.

Un mauvais signe ? Pas vraiment. Malgré la désillusion connue par la franchise lors des derniers Playoffs, les deux camps se trouvent sur la même longueur d'onde : Jokic et les Nuggets veulent prolonger leur aventure commune sur le long terme. Possiblement jusqu'au terme de la carrière de la star.

L'an prochain, Nikola Jokic sera éligible à une prolongation à plus de 280 millions de dollars sur 4 ans. Le bon moment pour toucher le pactole ?

Nikola Jokic en seul intouchable, l’annonce forte des Nuggets