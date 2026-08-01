Jonathan Kuminga, l’offre des Lakers révélée

Les Los Angeles Lakers sont prêts à accueillir l'ailier Jonathan Kuminga en provenance des Atlanta Hawks dans le cadre d'un "sign-and-trade".

Il ne s'agit pas d'un secret, les Los Angeles Lakers ont une ultime priorité sur cette intersaison : Jonathan Kuminga. Depuis plusieurs semaines, la franchise californienne s'active pour récupérer l'ailier des Atlanta Hawks, en lui offrant notamment un rôle de titulaire.

A 23 ans, le jeune talent congolais se montre séduit par le défi proposé par les Angelenos. Mais un problème persiste sur ce dossier : l'argent. Selon les informations de l'insider Evan Sidery, les Lakers proposent un contrat à 45 millions de dollars sur 3 ans à Kuminga.

De son côté, l'ancien joueur des Golden State Warriors s'attendait plutôt à un salaire annuel estimé à 20 millions de dollars. Peut-il accepter de faire un effort face à un marché particulièrement limité ? La réponse à cette question se fait attendre...

En tout cas, les Lakers sont bel et bien prêts à passer à l'offensive pour boucler ce dossier. Afin de monter un "sign-and-trade" avec les Atlanta Hawks, les Californiens préparent un package autour de Jarred Vanderbilt et de choix de Draft.

Sur le papier, une signature de Jonathan Kuminga représenterait effectivement un renfort intéressant au sein de l'effectif des Lakers. Mais encore faut-il parvenir à le convaincre...

Ce gros contrat réclamé par Kuminga qui refroidit les prétendants