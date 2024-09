Jonathan Kuminga ne se préoccupe pas de son contrat

Jusqu'au 21 octobre prochain, Jonathan Kuminga se retrouve éligible à une prolongation de son contrat. Actuellement lié jusqu'en 2025, l'ailier des Golden State Warriors sera agent libre protégé l'été prochain sans un nouveau deal.

Et pour le moment, la tendance est claire : les Californiens refusent de le prolonger dès maintenant. Il faut dire que de son côté, le jeune talent dispose d’une requête simple : le max, soit 225 millions de dollars sur 5 ans.

A l’approche du début de l’exercice 2024-2025, Kuminga tente d’ignorer cette situation.

"Je ne m’intéresse pas vraiment à tout ça. Je ne veux pas me perdre. Et je me concentre sur moi. Comment je peux être bon ? Comment je peux aider ? Si je joue bien, les choses vont se faire naturellement. Je ne m’inquiète donc pas de ce genre de choses.

Je sais qui je suis, je me connais. Au final, il s’agit simplement d’avoir une opportunité, une chance d’aller sur le terrain et de prouver ce que je sais faire. Et j’attends ce moment", a commenté Jonathan Kuminga pour The San Francisco Standard.

Sur le plan sportif, Jonathan Kuminga devrait avoir l’opportunité de prouver sa valeur. Même sans le prolonger, les Warriors comptent énormément sur son développement. A lui de jouer...

