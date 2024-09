Jonathan Kuminga, ses vérités sur sa relation avec Steve Kerr

On le sait, la relation entre Jonathan Kuminga et son entraîneur Steve Kerr a été parfois compliquée. Frustré par son temps de jeu au début de la saison 2023-2024, le jeune talent des Golden State Warriors ne faisait plus confiance à son coach !

En effet, il ne le pensait pas capable d’exploiter l’intégralité de son potentiel. De son côté, le coach des Dubs avait plutôt bien géré cette fuite dans les médias. Sans se laisser perturber, il avait totalement assumé sa gestion.

Et surtout, au fil des semaines, Kuminga a eu des opportunités et a su les saisir. Pour le San Francisco Standard, il a ainsi évoqué son lien avec Kerr.

"Lui et moi - je l’ai appris avec le temps -, j’ai le sentiment que tu ne t’engueules pas avec quelqu’un si tu ne l’aimes pas. Entre Steve et moi, la relation est bonne. Et c’est justement pour ça... On ne s’engueule pas, mais il est dur avec moi car il voit des choses que je ne vois probablement pas.

Et il veut le meilleur pour moi. Je suis très heureux d’être entraîné par lui pour la 4ème année. Et de l'aider à atteindre ses objectifs", a ainsi assuré Jonathan Kuminga.

Cet exercice 2024-2025 s’annonce important pour Jonathan Kuminga aux Warriors. Alors qu’une prolongation semble peu probable dans l’immédiat, il va devoir prouver sa valeur sur les parquets pour décrocher son gros contrat.

Jonathan Kuminga, les Warriors ne céderont pas…