Jonathan Kuminga tradé pour récupérer un ancien de la maison ?

Potentiellement sur le départ des Golden State Warriors, Jonathan Kuminga fait toujours l’objet de discussions pour un trade.

L’avenir de Jonathan Kuminga est toujours très incertain. A l’approche de la deadline des trades, le talent de 23 ans reste un sérieux candidat à un départ aux Golden State Warriors malgré la blessure de Jimmy Butler.

Également blessé, l’ailier fait toujours l’objet de discussions sur le marché. Et selon l’insider Marc Stein, les Warriors pensent à l’envoyer au Miami Heat afin de récupérer Andrew Wiggins ! Ex-joueur de Golden State (2020-2025), le Canadien a déjà joué un rôle clé dans les succès californiens par le passé.

A 30 ans, il a retrouvé, au cours des derniers mois, un impact intéressant en Floride. Connaissant très bien les préceptes de Steve Kerr, il pourrait incarner un renfort intéressant pour GS. Pour autant, les dirigeants des Warriors n’ont pas encore tranché concernant la marche à suivre avec Kuminga.

Pour le moment, la direction de Golden State étudie encore les offres sur le marché. Et surtout, les Warriors n’écartent pas l’idée d’activer la "team option" de Jonathan Kuminga afin de le conserver sur la saison 2026-2027.

Dans ce scénario, l’objectif serait de l’utiliser au maximum, en l’absence de Butler, pour augmenter sa valeur. Un dossier clé à GS sur le court terme.

Jimmy Butler, une décision actée chez les Warriors ?