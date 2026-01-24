Jimmy Butler, une décision actée chez les Warriors ?

Les Golden State Warriors auraient déjà tranché sur l'avenir de Jimmy Butler après sa récente blessure au genou.

Les Golden State Warriors ont connu un gros coup dur avec la blessure au genou de Jimmy Butler. Forfait pour l'intégralité de la saison 2025-2026, l'arrière a immédiatement fait l'objet de rumeurs concernant un éventuel trade.

Sous contrat jusqu'en 2027, l'ex-joueur du Miami Heat va également rater une bonne partie de l'exercice 2026-2027. Et les Warriors, pour limiter les dégâts, auraient pu avoir la tentation de l'échanger dès maintenant.

Mais visiblement, il ne s'agit pas de la tendance ! En effet, selon les informations de l'insider Marc Stein, Golden State a immédiatement rassuré Butler. Le message des Warriors a été clair : ils veulent pouvoir compter sur lui dès son retour de blessure et le joueur de 36 ans ne doit pas prêter attention aux bruits de couloir.

Faut-il croire cette promesse de GS ? On le sait, la NBA reste un business. Et si les Warriors ont une belle opportunité à saisir sur le marché en sacrifiant le natif de Houston, un mouvement sera toujours possible. Par contre, dans l'immédiat, le plan des Dubs semble bel et bien d'attendre son retour, sans chercher à l'échanger.

Si cette décision se confirme, il s'agit d'un signal fort envoyé à Jimmy Butler. Et sans lui (et sans un trade), Golden State va devoir trouver des solutions pour se maintenir dans la course aux Playoffs à l'Ouest.

