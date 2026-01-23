Selon Draymond Green, Jimmy Butler a immédiatement pensé à ses enfants après sa grave blessure au genou, livrant des mots très touchants.

La blessure de Jimmy Butler a laissé des traces bien au-delà du parquet. Selon Draymond Green, la première réaction de son coéquipier après la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit n’a pas concerné le basket, mais sa vie de père.

Des propos rapportés par Green qui donnent une dimension profondément humaine à un coup d’arrêt déjà lourd sur le plan sportif.

« Je devais emmener mes enfants à la salle d’arcade »

Dans le dernier épisode du Draymond Green Show, l’intérieur des Golden State Warriors a raconté la scène vécue dans le vestiaire, quelques minutes après la sortie sur blessure de Jimmy Butler.

« La première chose qu’il a dite, assis dans le vestiaire, c’était : “Mince, je devais emmener mes enfants à la salle d’arcade demain matin.” Il l’a répété quatre fois. “Je ne vais pas pouvoir emmener mes enfants à la salle d’arcade.” »

Draymond Green décrit un joueur sous le choc, incapable de penser immédiatement aux conséquences sportives.

« Il était dans un état de sidération totale. Complètement désorienté. Tout ce qu’il répétait, c’était : “Je devais emmener mes enfants à la salle d’arcade.” »

Une blessure qui dépasse le cadre du terrain

Jimmy Butler s’est blessé lundi lors de la victoire de Golden State face au Miami Heat. Le diagnostic a confirmé une rupture du ligament croisé antérieur, mettant un terme à sa saison et compromettant également le début de l’exercice 2026-2027.

Pour Draymond Green, l’impact d’une telle blessure est souvent mal compris.

« Quand on parle de ce genre de blessures, ce que les gens ne comprennent pas, c’est que tu vis avec tous les jours. Ce n’est pas un jeu vidéo où tu te blesses sur le terrain et ensuite la vie continue normalement. Tu vis avec cette blessure au quotidien. C’est ce qu’on donne à ce sport : notre santé. »

Un choc personnel autant que professionnel

Au-delà de l’absence sportive, Green insiste sur les conséquences dans la vie quotidienne de son coéquipier.

« On n’a déjà pas beaucoup de temps libre. Tu rates des moments avec tes enfants, avec ta famille. Et quand ça arrive, ça change tout. Pas seulement la sortie à la salle d’arcade, mais aussi l’été, le All-Star break, tellement de choses. Ça change la vie telle qu’ils la connaissent. »

Touché par la situation, Draymond Green a conclu en adressant un message de soutien à Butler, lui souhaitant un prompt rétablissement.