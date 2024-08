Jonathan Kuminga vise une extension au max aux Warriors

Officiellement ouvert depuis le 1er juillet dernier, le mercato d’été touche clairement à sa fin en NBA. Passées les grosses signatures et les transferts ronflants, et au (sur)lendemain de la prolongation de Lauri Markkanen au Jazz, le marché semble plus que jamais terminé. Ainsi les Warriors, longtemps pressentis comme futur point de chute de la star finlandaise, pourraient se tourner vers leurs jeunes pépites pour préparer l’avenir. A en croire Jake Fischer de Yahoo Sports, les Dubs seraient notamment prêts à lier leur destin à ceux de Jonathan Kuminga (16,1 pts, 4,8 rbds, et 2,2 asts) et Moses Moody (8,1 pts, 3,0 rbds et 0,9 asts).

Auteur d’une grosse saison dans la Bay Area l’an dernier, qui aurait mérité quelques votes à l’élection du MIP (de 9,9 à 16,1 pts de moyenne tout de même), le premier nommé pourrait même rafler le pactole. Toujours selon Jake Fischer, Jonathan Kuminga demanderait en effet la bagatelle de 224M$ sur 5 ans pour prolonger l’aventure à Golden State.

Une exigence qui pourrait apparaître démesurée (45M$ la saison) pour un joueur encore en développement, pourtant dans la lignée des extensions au max signées par ses camarades de la cuvée 2021 : Scottie Barnes, Evan Mobley, Cade Cunningham, et Franz Wagner. Et si le Congolais n’offre pas encore les garanties de certains potes de promo, il possède peut être un plafond plus intriguant encore.

Bref, quand bien même le move ressemblerait clairement à un choix par défaut, le jeu pourrait en valoir la chandelle pour les Dubs.