Agent libre cet été, l'ailier des Atlanta Hawks Jonathan Kuminga suscite également un intérêt des Minnesota Timberwolves.

Quel avenir en NBA pour Jonathan Kuminga ? Toujours agent libre cet été, l'ailier n'a pas encore trouvé une nouvelle équipe sur cette intersaison. La faute notamment à ses attentes financières importantes estimées à 20 millions de dollars par an.

Pour autant, l'ex-joueur des Golden State Warriors suscite actuellement plusieurs intérêts sur le marché. Les Los Angeles Lakers le courtisent depuis plusieurs semaines et ont déjà formulé une offre sérieuse pour ses services. Et depuis l'échec avec LeBron James, les Cleveland Cavaliers se trouvent aussi sur le coup.

Et justement, comme les Cavs, les Minnesota Timberwolves pourraient "oublier" le refus du King en misant sur Kuminga. D'après les informations du média HoopsHype, les Wolves ont ainsi exprimé un intérêt concret pour Kuminga.

Sur le plan sportif, ils peuvent lui offrir une place de titulaire et un rôle important dans une équipe importante à l'Ouest. Mais il existe un gros obstacle : en l'état, Minnesota peut seulement lui proposer 6,06 millions de dollars, via la « mid-level exception ».

Les Wolves risquent donc de souffrir de la concurrence des Lakers et des Cavs. En attendant, Jonathan Kuminga, à 23 ans, peut se sentir valorisé par plusieurs écuries ambitieuses.

Jonathan Kuminga, l’offre des Los Angeles Lakers révélée