Jordan Poole, un rebond attendu et nécessaire pour les Warriors

Les Golden State Warriors se sont donc inclinés contre les Boston Celtics (108-120) sur le Game 1 des Finales NBA. Et pour ses premiers pas à ce stade de la compétition, le jeune talent des Dubs Jordan Poole a incarné une déception.

Pour faire (un peu) souffler Stephen Curry, Steve Kerr n'a pas hésité à lui confier les clés du camion. Notamment sur le début du 4ème quart-temps... avec le résultat que l'on connait. Limité à 9 points (2/7 aux tirs), l'arrière a déjoué et multiplié les approximations, avec notamment 4 ballons perdus.

25 minutes compliquées pour Poole, qui va devoir réagir.

"Si on compare ses chiffres et sa façon de jouer habituellement à ce soir, c'est difficile. Mais quand on débute une nouvelle série, il y a toujours une adaptation à avoir par rapport à la défense adverse, pour faire les bonnes lecteurs et ralentir un peu le jeu.

C'était son premier match en Finales NBA. Il y a une grande tension et une grosse adrénaline. Mais il va s'adapter. Nous allons tous mieux jouer sur le second match et réagir", a insisté Curry face à la presse.