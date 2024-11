Jordi Fernandez à failli gâcher le « game winner » de Cam Thomas

Cam Thomas a sorti sa cape de super héros lundi contre les Pelicans en plantant le tir de la victoire. Un shoot qui n'aurait pas dû être si le corps arbitral avait été plus vigilant.

Brooklyn est décidément l'équipe "poil à gratter" de ce début de saison en NBA. Pressentis pour squatter les bas-fonds du classement dans l'espoir de récupérer Cooper Flagg lors de la prochaine draft, les Nets présentent actuellement le 4ème bilan de la conférence est devant des équipes comme New York ou Miami. Une entame d'exercice pour le moins surprenante à laquelle Cam Thomas, dans sa 4ème saison sur les rives de l'East River, n'est pas étranger.

Le meilleur marqueur de Brooklyn cette saison avec 25,2 points par match, s'est ainsi fendu d'un énorme shoot face aux Pelicans dans la nuit de lundi à mardi pour offrir aux siens une 5ème victoire en 11 matchs sur ce début de saison. Un game winner un peu fou qui n'aurait jamais vu le jour si le corps arbitral avait été plus attentif aux gesticulations de Jordi Fernandez, le coach new-yorkais, sur la ligne de touche.

CAM THOMAS IS A BAD MAN pic.twitter.com/b3mmw8yiTz — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 12, 2024

Car si le tir est superbe, le technicien espagnol était bien en train de demander temps mort avant même que le shoot ne soit enclenché par l'arrière de 23 ans. Une situation pour le moins cocasse sur laquelle les protagonistes sont revenus au sortir du match.

"je l'ignorais (la demande de temps-mort de son entraîneur) avant de rentrer au vestiaire. Mais je suis content qu'ils ne l'aient pas vu. Je savais que Jordi voulait le 2 pour 1 mais que si l'action ne se déroulait pas correctement il appellerait le temps-mort." Déclarait Cam Thomas en conférence de presse, avant d'ajouter. "Je voulais jouer rapidement sachant qu'on cherchait le 2 pour 1. J'ai donc regardé l'horloge et cherché le meilleur shoot possible. C'est tout ce que j'ai fait. Je suis content que le tir soit rentré. Ca m'a mis en lumière."

Un plan de jeu que confirmait un peu plus tard Jordi Fernandez, interrogé à son tour sur le sujet. "On en avait déjà parlé car la situation s'était présentée à Cleveland. On avait la balle à 46 secondes du terme mais l'action s'était mal terminée. J'avais donc dit qu'à l'avenir, si la situation était mal engagée à 37 secondes de la fin, j'appellerais temps-mort. C'est ce que j'ai fait ce soir, mais Cam a fait ce qu'il sait faire en plantant son stepback à trois points. Je remercie les dieux du basket car j'étais vraiment en train d'appeler ce temps-mort."

Une stratégie qui laisse à penser que les Nets n'entendent pas tanker pour l'instant. Boston, qui se déplace sur le parquet de Brooklyn mercredi, est prévenu.