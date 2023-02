Jose Alvarado MVP du Rising Stars, la Team Pau Gasol sacrée !

Finaliste pour le Hall of Fame, Pau Gasol a fêté cette nouvelle avec une victoire au Rising Stars ! Opposé aux équipes de Deron Williams, Jason Terry et Joakim Noah dans le nouveau format de l'événement, l'Espagnol l'a emporté grâce notamment à Jose Alvarado, nommé MVP.

Pour le début des hostilités à Salt Lake City, le meneur des New Orleans Pelicans a tiré son épingle du jeu.

La Team Gasol domine la Team Williams (40-25)

Dans la première demi-finale, l'équipe de Gasol a facilement dominé celle de Williams (40-25). Dans l'écurie de l'ex-meneur des Nets, Trey Murphy III a pourtant brillé avec 9 points en 11 minutes. Mais de son côté, l'ancien intérieur des Lakers a pu se reposer sur un trio redoutable.

Outre un Alvarado déjà inspiré (13 points), l'Ibère a aussi profiter des bonnes performances de Paolo Banchero (9 points, 5 rebonds) et de Bennedict Mathurin (7 points). Avec un vilain 3/16 à longue distance, les hommes de Williams ont forcé, en vain, à trois points pour tenter de revenir...

La Team Noah prend le meilleur sur la Team Terry (40-32)

Contrairement à la première demi-finale, la seconde a été bien plus accrochée. Si l'équipe de Joakim Noah l'a finalement emporté comme celle de Terry (40-32), il y a eu un vrai suspense. Pourtant, les joueurs du Tricolore ont réalisé une meilleure entame en créant un écart.

Sous l'impulsion de Quentin Grimes (13 points) et Evan Mobley (8 points), la victoire semblait même acquise. Mais en face, il y a eu un réveil... un 16-4 grâce à Mac McClung (10 points) et Kenneth Lofton Jr (7 points). Un retour finalement insuffisant avec Jeremy Sochan (6 points) et Josh Giddey (3 points, 6 passes décisives) pour épauler Grimes pendant le run décisif.

Jose Alvarado MVP et clutch !

Enfin, lors de la finale, la Team Gasol l'a emporté face à la Team Noah (25-20). Encore une fois, l'Espagnol a pu compter sur des individualités performances pour faire la différence. Mathurin (7 points) a très vite donné le ton.

Mais en face, Grimes (14 points) s'est longtemps démené pour maintenir les siens dans le coup. Finalement, outre son apport défensif pour limiter l'impact du talent des Knicks, Alvarado a décoché un panier primé décisif pour offrir la victoire aux siens !

