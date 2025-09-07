Josh Giddey, les Bulls font un effort mais…

Pour tenter de s'entendre avec Josh Giddey, les Chicago Bulls ont réalisé un effort en lui offrant un nouveau contrat plus important.

Quel dénouement pour le dossier Josh Giddey ? Parmi les agents libres protégés, il reste trois dossiers importants à régler : celui de l'Australien aux Chicago Bulls, de Jonathan Kuminga aux Golden State Warriors et de Quentin Grimes aux Philadelphia Sixers.

De son côté, Cam Thomas a choisi de signer la "qualifying offer", pour 5,9 millions de dollars sur un an aux Brooklyn Nets, afin d'être libre l'an prochain. Giddey va-t-il réaliser le même choix ? Pour le moment, le dialogue ne semble pas rompu avec les Bulls.

Car pour éviter un tel scénario, la franchise de l'Illinois a récemment effectué un effort. Selon les informations du journaliste d'ESPN Bobby Marks, l'offre des Bulls a augmenté de 80 à 88 millions de dollars sur 4 ans.

Le problème ? On se retrouve toujours très loin des attentes de l'ex-talent de l'Oklahoma City Thunder. Le joueur de 22 ans cherchait plutôt un deal sur 5 ans avec un salaire annuel proche des 30 millions de dollars.

Pour rappel, Josh Giddey a une deadline pour éventuellement signer sa "qualifying offer" à 11,1 millions de dollars : le 1er octobre. Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives dans ce dossier toujours incertain.

Josh Giddey et les Bulls, une partie de poker menteur

