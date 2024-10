Josh Giddey : une extension aux Bulls avant le début de la saison ?

Si Josh Giddey est arrivé à Chicago cet été, c’est pour y rester. Les Bulls devraient entamer des discussions avec le meneur concernant une potentielle extension de contrat. Cette décision, logique après son transfert, est attendue à travers la ligue selon Shams Charania d’ESPN, invité du podcast « Brian Windhorst & The Hoop Collective ».

Giddey, sixième choix de la draft 2021, entame la quatrième et dernière année de son contrat rookie. Il est donc éligible à une extension jusqu’au 21 octobre, date avant laquelle les Bulls et lui essaieront vraisemblablement de trouver un terrain d’entente. Sans accord d’ici là, il deviendra agent libre restreint à l’été 2025, ce qui signifie que la franchise pourra s’aligner sur les offres concurrentes.

Chicago n’a certainement pas échangé Alex Caruso contre Josh Giddey cet été pour le laisser partir après une seule saison. Obtenir sa signature est clairement une priorité pour le front office, mais il faudra le faire à un prix raisonnable. Un contrat de l’ordre de 100 millions de dollars sur quatre ans, soit moins de 20 % du salary cap, semble par exemple plutôt réaliste.

🇦🇺 Josh Giddey was dialled in from deep against the Bucks. 📊12 PTS | 5 AST | 3-4 3PT 📲 Watch #NBAPreseason live on NBA League Pass 👉 https://t.co/bqmxfDHpTb pic.twitter.com/Nzbbv3Eb2b — NBA Australia (@NBA_AU) October 15, 2024

Avec un joueur aussi difficile à évaluer que l’Australien, les négociations pourraient s’avérer complexes. À 22 ans, Giddey est un joueur solide, mais il affiche de nettes limites. La saison dernière, il affichait des moyennes de 12,3 points, 6,4 rebonds et 4,8 passes décisives en 25,1 minutes par match, avec 47,5 % de réussite aux tirs et 33,7 % à trois points. Lors des playoffs, le meneur a vu son temps de jeu diminuer, notamment en raison de ses lacunes au tir. Difficile donc de savoir ce qu’il vaut réellement, d’autant plus qu’il n’a pas encore joué une seule saison avec sa nouvelle équipe.

