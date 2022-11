Josh Giddey fait la pire remise en jeu de la saison

Josh Giddey est un "petit" génie, capable de claquer de frôler le triple-double tous les soirs et d'être un parfait complément à Shai Gilgeous-Alexander au sein du backcourt d'Oklahoma City. Giddey n'a que 20 ans et comme tous les joueurs de cet âge, il peut lui arriver de commettre des erreurs. Celle qu'il a commise cette nuit lors de la défaite du Thunder à Boston est assez spectaculaire et va lui valoir à tous les coups de figurer en bonne place dans le prochain Shaqtin'A Fool...

Sur une remise en jeu après avoir concédé un panier, Josh Giddey a accidentellement envoyé la balle contre l'arrière du panneau. Il a bien essayé de faire comme si de rien n'était et de démarrer la séquence, mais le règlement et la vigilance des arbitres l'ont immédiatement stoppé...

Josh Giddey tries to inbounds the ball but hits the backboard by accident pic.twitter.com/p4EyRBjLAS — dave (@nbadaves) November 15, 2022

En dehors de ce petit gag, le playmaker de 2,03 m fait un excellent début de saison et tourne à 14.7 points, 7.3 rebonds et 5.7 passes de moyenne à 47.1% d'adresse globale. Sa progression est notable dans tous les domaines, notamment l'adresse extérieure, où il est pour le moment en augmentation de 8 points (de 26% à 34%).

