Josh Hart remercie OG Anunoby de l’avoir « sauvé »

Quel match dingue. Une rencontre que les San Antonio Spurs ont gagné puis perdu plusieurs fois et que les New York Knicks ont perdu puis gagné eux aussi dans différents moments. Il y a eu par exemple une action clé où Josh Hart, après une perte de balle de De’Aaron Fox, s’est retrouvé seul en contre-attaque. Il a voulu monter au dunk puis a finalement hésité avec le layup et il a fini par… rater. New York aurait pu prendre son premier avantage du match avec deux points. Dans la foulée, Victor Wembanyama a obtenu deux lancers, qu’il a raté alors qu’il pouvait redonner de l’air à San Antonio.

Bref, la fin est maintenant connue de tous : les Knicks l’ont emporté sur une claquette improbable d’OG Anunoby. « Je veux dire un grand merci à OG parce qu’il m’a sauvé. Il m’a sauvé d’une vie entière faite de regrets. »

On imagine qu’à 2-2, la dynamique aurait pu être totalement inversé pour les Spurs. Maintenant, les Knicks ne sont plus qu’à une victoire de pouvoir célébrer leur premier titre depuis 1973. Josh Hart aura bien des occasions d’oublier sa bourde à ce moment-là.

OG Anunoby, le sauveur des Knicks