Josh Hart, sa magnifique punchline sur l’intérêt des analytics

Josh Hart a un avis bien tranché sur les analytics, cette science des stats avancées devenue omniprésente en NBA.

Les New York Knicks mènent désormais 2-0 en finale de conférence Est après leur victoire autoritaire contre les Cleveland Cavaliers, et Josh Hart a parfaitement résumé l’état d’esprit new-yorkais du moment. Auteur d’un énorme game 2, l’arrière des Knicks a aussi lâché une punchline de grande qualité lorsqu’on lui a demandé son avis sur l’omniprésence des analytics dans le basket actuel.

“Je n’ai jamais été un immense fan des analytics. À un certain point, c’est comme un lampadaire pour une personne ivre. Tu peux t’appuyer dessus, mais ça ne te ramènera pas chez toi.”

Une formule aussi drôle que piquante, qui résume assez bien le débat éternel autour des statistiques avancées. Hart ne rejette pas totalement les analytics, mais il rappelle qu’à force de vouloir tout rationaliser, certaines équipes ou observateurs finissent parfois par oublier l’essentiel : le contexte, l’instinct, l’énergie et tout ce qui ne rentre pas forcément dans un tableur Excel.

Josh Hart incarne généralement ce que les chiffres peinent parfois à mesurer : l’impact émotionnel, le hustle, les ballons arrachés, les rebonds improbables et cette capacité à faire basculer une salle entière dans son camp. Les analytics peuvent aider à comprendre un match. Les joueurs comme Hart, eux, rappellent pourquoi on aime encore les regarder.