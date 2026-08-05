Les Blazers tranchent sur l’avenir de Jrue Holiday

Les Blazers n'ont pas prévu de se séparer de Jrue Holiday, du moins pas tout de suite. Alors que la rumeur d'un buyout commençait à monter, Marc Stein a calmé les spéculations : Portland n'aurait pas l'intention de libérer le meneur, malgré un backcourt particulièrement garni.

Depuis le transfert de Ja Morant, les rotations extérieures des Blazers sont devenues un véritable casse-tête. Entre Morant, Holiday, Damian Lillard et Scoot Henderson, la franchise aligne quatre meneurs pour un temps de jeu forcément limité. C'est pourquoi le départ de l'ancien champion NBA, qui vient de fêter ses 36 ans, semble avoir du sens sur le papier.

De tous les joueurs concernés, Jrue Holiday est sans doute celui qui a le moins besoin du ballon et le plus polyvalent. Seulement, il ne colle pas vraiment à la chronologie du projet et Portland aurait tout intérêt à se défaire de son contrat. L'ancien joueur des Bucks et des Celtics émarge à 34,8 millions de dollars cette saison, avec une option joueur à 37,2 millions pour l'exercice suivant. Mais c'est aussi ce qui rend son transfert compliqué.

Un buyout placerait d'ailleurs les Blazers dans une situation délicate, puisqu'ils devraient malgré tout verser son salaire à Holiday, potentiellement étalé sur plusieurs saisons. Avec Damian Lillard qui revient d'une rupture du tendon d'Achille, Portland peut aussi miser sur l'expérience du vétéran, en attendant un transfert qui lui permettrait de récupérer une contrepartie plutôt que de le libérer pour rien.

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